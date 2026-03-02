タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が22日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。夫でモデルの大倉士門（32）がファンだという女優について語った。大倉が2月に「京都マラソン2026」に出場したという話題でトーク。「これ言って良いのかわからないけど…」と前置きして大倉の推しについて語り始めた。「旦那はずっと昔から安田美沙子さんが大好きで。京都の人っていうの