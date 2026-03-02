東京メトロ」が、Nintendo Switch 2 ソフト『ぽこ あ ポケモン』の発売に合わせ、「メタモン」が半蔵“モン”線とコラボレーション！期間中、ポケモンに登場する「メタモン」をテーマにした特別広告が掲出されるほか、東京メトロの駅構内や車内を「メタモン」がジャックします☆ 東京メトロ「ポケモン」メタモン コラボキャンペーン 掲出場所・期間：東京メトロ半蔵門線駅構内：2026年3月2日（月）〜3月8日（日