ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（３３）は１日（日本時間２日）にアリゾナ州グレンデールでのエンゼルス戦に「３番・遊撃」でオープン戦初出場し、２打数無安打、１得点だった。そのベッツは試合中に地元局「スポーツネットＬＡ」のインタビューに応じ、山本由伸投手（２７）を参考にジャベリン（やり投げ）を本格的に取り入れていることを明かした。やり投げトレーニングは長年山本を支える柔道整復師でトレーナーの矢