通勤で4年間ほぼ毎日運転していた愛車に、ある朝ふと見慣れないボタンがあることに気づいた女性。試しに押してみると、座席がじんわりと温まり始めました。正体は「シートヒーター」。存在に気づかないまま冬を過ごしていたという体験をX（旧Twitter）に投稿したところ、「こんなに便利な隠し機能が！！」「使わないと人生大損」といった声が寄せられ、話題となっています。【写真】4年越しに発見した、見慣れないボタンの正体とは