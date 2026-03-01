2月20日から、女優の加藤あい（43）が20年ぶりにNTTドコモのテレビCMに出演。変わらない「透明感ある美しさ」で往年のファンを魅了している。【画像】「透明感ある美しさ」芸能界から消えていた加藤あいの写真をすべて見る「15歳の頃から8年間出演したCMを当時と同じ制作陣と同じシチュエーションで復活させた。加藤も『うれしくて、涙がにじんでくるほどでした』と感慨深げでした」（放送記者）加藤あい©文藝春秋テレ