今週、大雪に見舞われたアメリカ・ニューヨーク市で、雪合戦中に警察官に雪玉を当てるなどの暴行をした疑いで逮捕者が出る事態となりました。猛烈な寒波の影響でニューヨークなどで大雪に見舞われた23日、マンハッタンの公園で大規模な雪合戦が行われる中、警備のために訪れた警察官に対して次々と雪玉が投げつけられました。これを受けてニューヨーク市警察は、雪玉などを当てて警察官2人に暴行した疑いで男らの画像を公開して捜