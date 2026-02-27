「M−1グランプリ2025」準優勝のお笑いコンビ、ドンデコルテの小橋共作（36）が27日までにX（旧ツイッター）を更新。沖縄県の米軍基地内にあるメリーランド大学に在学中だったことを報告した。小橋は24日放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」（ニッポン放送）に出演した際、メリーランド大学に入学した経緯などについて話すとともに、卒業も退学もせず15年ほど通っていないにも関わらず今も大学側から登校に関するメールが