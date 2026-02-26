英語検定試験「TOEIC」を替え玉受験したとして、警視庁は26日までに、有印私文書偽造・同行使の疑いで男女計2人を逮捕した。女は東洋大大学院の入試なども替え玉受験したとして同容疑で逮捕、起訴されていた。