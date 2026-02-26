新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「アニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」ABEMA特番」を３月22日（日）夜７時30分より無料放送する。 TVアニメ『呪術廻戦』は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれる。奥深い世界観や