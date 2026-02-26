豪華キャスト出演の『呪術廻戦』特別番組ABEMAで無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「アニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」ABEMA特番」を３月22日（日）夜７時30分より無料放送する。
TVアニメ『呪術廻戦』は、集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載された芥見下々による大人気漫画が原作で、特級呪物“両面宿儺の指”を喰らい、己の魂に呪いを宿すことになった主人公・虎杖悠仁が呪術師と呪霊の過酷な戦いへ身を投じてゆく物語が描かれる。奥深い世界観やシビアなストーリーや迫力のバトルシーンが人気を博しシリーズ累計発行部数は1.5億部を突破。2020年10月、2023年７月にTVアニメが放送されたほか、2021年12月には本編の前日譚を描くシリーズ初の映画『劇場版 呪術廻戦 ０』が公開され、全世界興行収入265億円、全世界動員累計2,051万人を突破する大ヒットを記録。2026年１月からは第３期「死滅回游 前編」の放送がスタートし、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび「ABEMA」にて無料放送が決定した「アニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」ABEMA特番」には、榎木淳弥（虎杖悠仁役）、内田雄馬（伏黒恵役）、小松未可子（禪院真希役）、井上麻里奈（禪院真依役）、中井和哉（秤金次役）、青山穣（レジィ・スター役）ら『呪術廻戦』特番史上最多となる豪華キャスト陣総勢６名が出演。話数に合わせて各戦いを振り返るトークを実施する。
なお、TVアニメ『呪術廻戦』第３期「死滅回游 前編」最新話は、毎週木曜日夜25時より「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送。第３期の放送期間中はずっと、第１期から第３期最新話まで全話を無料で楽しめる。
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
