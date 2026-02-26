警察によりますと、2月26日午前３時半ごろ、勝浦町沼江の料理店が管理する建物から出火しました。火は約1時間半後にほぼ消し止められましたが、鉄骨2階建ての建物が全焼し、中から1人の遺体がみつかりました。料理店の50代の男性店主と連絡がとれていないということです。