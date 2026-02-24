お笑いコンビ「フットボールアワー」の岩尾望が２３日深夜放送の「耳の穴かっぽじって聞け！」（テレビ朝日系）に出演し、先輩芸人への怒りをぶちまけた。賞レースの審査員をすることが増えた岩尾だが、ある賞レースの最終決戦の投票で審査員５人中、岩尾だけが別のコンビに投票したことが２年連続で続いた。以来「こいつズレてるな」「自分の審査に不満を持つ芸人もいるのでは？」と思うようになったという。自身も若手時代