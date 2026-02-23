間一髪で打球を避けた大谷「怪我だけはやめて？」古巣との一戦で見せたお茶目な反応が注目を集めている。ドジャース・大谷翔平投手が21日（日本時間22日）にアリゾナ州テンピで行われたエンゼルス戦に出場。痛烈なファウルボールを間一髪で避けた後、打った同僚を“ギロリ”と見つめる姿に「危なっ、怪我だけはやめて？」「あのにらみを見てよ」と声が上がっている。この日、大谷は「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席