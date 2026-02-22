[2.22 J1百年構想WEST第3節 岡山 1-2 G大阪 JFEス]J1百年構想リーグWESTは22日に第3節を行った。ファジアーノ岡山とガンバ大阪の対戦は、G大阪が2-1で勝利。8強入りを決めたACL2から中2日の試合となったが、今シーズンで初白星を手にした。開幕2試合はPK戦で負けていた岡山は、今シーズン初黒星を喫した。試合が動いたのは前半14分。岡山はCKの場面でDF立田悠悟がDF中谷進之介のファウルを受け、PKを獲得する。キッカーを務め