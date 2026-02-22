アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）が、21日に横浜アリーナで開幕した。新作短編アニメなどが上映されたが、SNSでは禁止されているスクリーンやステージの様子を撮影した盗撮写真があり、本日22日に公式サイトにて注意喚起された。【写真】シンジ君だ！『エヴァ』新作短編アニメ上映の様子目玉はイベントのために新規制作された新作短