ÆüËÜ¤Ç¤â¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹­¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡Ö¥Á¥Ã¥×Ê¸²½¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Á¥Ã¥×¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ¸½ÃÏ¤Î¿Í¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Á¥Ã¥×¤Ç1Æü3Ëü±ß¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¼ÂºÝ¤Î²èÁü¡Ë¡Ö¤ªÁ°¤â¤«¡Ä¡×¸½ÃÏ¤Ç´¶¤¸¤ë¡È¥Á¥Ã¥×Èè¤ì¡É¡©20Ç¯°Ê¾å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½»¤à¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¤¢¤Ã¤Á»á¡£YouTube¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ÎÆü¾ï¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÆü¡¹È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë