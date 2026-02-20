人気コンテンツ『ポケットモンスター』の新情報番組『Pokemon Presents』（ポケモンプレゼンツ）が、27日23時よりポケモン公式YouTubeチャンネルなどで放送されることが決定した。放送時間は約25分を予定している。【動画】めっちゃ面白そう！バトルに特化『ポケモン』新作ゲーム最新映像公式Xにて発表され、「2月27日（金）は「Pokemon Day」！「Pokemon Day」を記念して、2月27日（金）23時から「Pokemon Presents」が放送