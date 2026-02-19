おもちゃとされながらも実弾を発射することができる拳銃を、中国から輸入した疑いで、県内に住む50代の男性が書類送検されました。こうした拳銃の摘発は県内では初めてですが、全国では相次いでいて、警察は、おもちゃとして持っている場合があると注意を呼びかけています。 こちらが今回、押収された拳銃です。全長およそ12センチで、重さは150グラムあまり。一見すると、おもちゃのように見えますが、銃身が貫通しているなど