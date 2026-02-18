巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。共演者との関係に驚く場面があった。この日は元木氏と、「King＆Prince」元メンバーで歌手の岩橋玄樹（29）がトーク。岩橋が元木氏の大ファンということで共演が実現した。岩橋は少年時代、当時現役だった元木氏に憧れグローブの色なども真似していたと回顧。さらに「父親が、元木さんが現役時代