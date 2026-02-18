お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が１８日、Ｘを更新。異例の呼びかけで自身のＹｏｕＴｕｂｅに出演する芸能人を募っている。森田は「芸能の仕事をしてる方で結婚や離婚、交際などをまだ世間に公表されてない方、さらば青春の光のＹｏｕＴｕｂｅで公表してみませんか？」と異例の呼びかけを行った。もちろん無料ではなく「祝儀、見舞金はさらば青春の光がお支払いします」とキッパリ。配信は２１日の１９時からとした