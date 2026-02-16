なぜ首都圏の電車で遅延が相次ぐのか。鉄道ライターの杉山淳一さんは「国土交通省の資料によると、30分以上の大規模遅延は人身事故や災害、機器故障によるものが多いが、ほぼ毎日のように起きる10分以内の遅延の原因は、利用者側にあると指摘されている」という――。写真＝iStock.com／Champhei※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Champhei■調べてみたら本当に毎日遅延していた「日本の鉄道は世界一正確」というけれど、