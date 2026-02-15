ダルビッシュ臨時アドバイザーが熱視線侍ジャパンの宮崎合宿は15日、合宿2日目を迎え投手陣の多くがブルペン入りした。臨時アドバイザーを務めるダルビッシュ有投手も見守り、選手たちにアドバイスした。午前9時前にいち早く球場に乗り込んだダルビッシュは、合宿初日に続いてアップを視察。ブルペンでは宮城大弥投手らが投球するなか、真剣な表情で見守った。合宿初日には松本裕樹（ソフトバンク）、北山亘基（日本ハム）も