トッテナムは14日、イゴール・トゥドール氏(47)が新監督に就任することを発表した。契約期間は今季終了までとなる。元クロアチア代表のトゥドール氏は現役時代にユベントスで活躍。引退後は母国のハイドゥク・スプリト、ウディネーゼ、ベローナ、マルセイユ、ラツィオ、ユベントスなどを指揮してきた。クラブ公式サイトを通じ、「重要な時期にこのクラブに加入できて光栄に思う。自分に与えられた責任は理解しており、目標は