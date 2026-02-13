侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が１３日、宮崎強化合宿初日を翌日に控えて取材に応じ、３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でドジャース・大谷翔平投手（３１）が打者に専念する見込みであることを明かした。井端監督は、大谷が登板せずに打者に専念する見込みであるか問われると「だと思います」と明言。井端監督はこれまで、大谷が自身の状態をキャンプなどで見極めた上で判断するとしていた。１