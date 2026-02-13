タレントの西村知美（55）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。温泉の中から予想だにしていなかったものが出てきたことを振り返った。「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。露天風呂で思い込んで「魚の池」に入ってしまったなど、思いがけない間違いについての話題となり、西村は「岩風呂だと思って入ったら池でした」と明かして笑いを誘った。MCの上田晋也から「西村