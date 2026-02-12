スマートフォン決済国内最大手のＰａｙＰａｙが、米ナスダック市場への株式上場を近く申請することがわかった。親会社のソフトバンクグループ（ＳＢＧ）が持つ株式など、全体の１０％程度を売り出す方向で調整している。関係者によると、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に必要な資料を近く提出する方向となっている。上場時期は今年３月頃になるとみられ、時価総額は３兆円を超える見通しだ。ＰａｙＰａｙの株式はＳＢＧが運営す