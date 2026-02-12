サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、100kg対応の高耐荷重設計と手動昇降機構で、大型ディスプレイを安全かつ柔軟に設置できるテレビスタンド「100-PL041」を発売した。■100インチまで対応する、安心の高耐荷重設計60〜100インチクラスの大型ディスプレイに対応し、最大100kgまで支える高耐荷重設計を採用している。フレームにはスチール素材を使用し、重量級ディスプレイでもたわみや揺れを