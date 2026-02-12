100インチ対応、設置後も高さ調整できる！大型テレビスタンド
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、100kg対応の高耐荷重設計と手動昇降機構で、大型ディスプレイを安全かつ柔軟に設置できるテレビスタンド「100-PL041」を発売した。
■100インチまで対応する、安心の高耐荷重設計
60〜100インチクラスの大型ディスプレイに対応し、最大100kgまで支える高耐荷重設計を採用している。フレームにはスチール素材を使用し、重量級ディスプレイでもたわみや揺れを抑えた安定した設置が可能だ。大型ディスプレイの導入に不安を感じていた会議室や商業施設、教育現場でも、安心して活用できる。
■設置後でも高さ調整できる、手動昇降機構
専用ハンドルを回すだけで、ディスプレイを取り付けたまま上下昇降が可能だ。利用者の身長や視聴距離、用途に合わせて最適な高さに微調整できるため、プレゼンテーションやデジタルサイネージなど、シーンごとの見やすさを確保できる。設置後の再調整が難しいという従来の課題を解消する。
■幅広いVESA規格対応で高い互換性
VESA100×100から最大1000×600までの幅広い規格に対応し、メーカーや機種を問わず多くのディスプレイと組み合わせ可能だ。将来的なディスプレイ入れ替え時にもスタンドをそのまま活用でき、設備投資の無駄を抑えられる。企業や施設での長期運用を見据えた設計だ。
■移動も固定も安定する、大型キャスター仕様
直径100mmの大型キャスターを採用し、4輪すべてに車輪・車軸ロックを搭載。重量のあるディスプレイを載せた状態でもスムーズに移動でき、設置後はしっかり固定できる。会議室間の移動や展示会でのレイアウト変更など、頻繁な移動が発生する現場でも高い安定性を発揮する。
■周辺機器もまとめて設置できる棚板付き
耐荷重10kgの棚板（幅800×奥行350mm）を標準装備し、PCやAV機器、資料などをまとめて設置できる。配線や機器管理がしやすく、設営・撤去の手間を軽減する。移動用ハンドルも備えており、実際の運用シーンを想定した使いやすさにこだわっている。
■仕様
■大型ディスプレイを安全かつ柔軟に設置できるテレビスタンド「100-PL041」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■100インチまで対応する、安心の高耐荷重設計
60〜100インチクラスの大型ディスプレイに対応し、最大100kgまで支える高耐荷重設計を採用している。フレームにはスチール素材を使用し、重量級ディスプレイでもたわみや揺れを抑えた安定した設置が可能だ。大型ディスプレイの導入に不安を感じていた会議室や商業施設、教育現場でも、安心して活用できる。
■設置後でも高さ調整できる、手動昇降機構
専用ハンドルを回すだけで、ディスプレイを取り付けたまま上下昇降が可能だ。利用者の身長や視聴距離、用途に合わせて最適な高さに微調整できるため、プレゼンテーションやデジタルサイネージなど、シーンごとの見やすさを確保できる。設置後の再調整が難しいという従来の課題を解消する。
■幅広いVESA規格対応で高い互換性
VESA100×100から最大1000×600までの幅広い規格に対応し、メーカーや機種を問わず多くのディスプレイと組み合わせ可能だ。将来的なディスプレイ入れ替え時にもスタンドをそのまま活用でき、設備投資の無駄を抑えられる。企業や施設での長期運用を見据えた設計だ。
■移動も固定も安定する、大型キャスター仕様
直径100mmの大型キャスターを採用し、4輪すべてに車輪・車軸ロックを搭載。重量のあるディスプレイを載せた状態でもスムーズに移動でき、設置後はしっかり固定できる。会議室間の移動や展示会でのレイアウト変更など、頻繁な移動が発生する現場でも高い安定性を発揮する。
■周辺機器もまとめて設置できる棚板付き
耐荷重10kgの棚板（幅800×奥行350mm）を標準装備し、PCやAV機器、資料などをまとめて設置できる。配線や機器管理がしやすく、設営・撤去の手間を軽減する。移動用ハンドルも備えており、実際の運用シーンを想定した使いやすさにこだわっている。
■仕様
■大型ディスプレイを安全かつ柔軟に設置できるテレビスタンド「100-PL041」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」