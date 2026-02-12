線維化が起こり収縮したオルガノイド（左）と、化合物によって線維化を防いだオルガノイドの顕微鏡写真（京都大iPS細胞研究所後藤研究室提供）人の人工多能性幹細胞（iPS細胞）で作った「ミニ組織」を使い、肺の難病である特発性肺線維症の再現に成功したと、京都大iPS細胞研究所の後藤慎平教授（呼吸器再生医学）らのチームが12日、英科学誌に発表した。病状の進行に抑制効果を持つ化合物も特定、治療薬の候補として期待できる