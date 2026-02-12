サッカーJ2トリニータは、2月15日（日）に今シーズンの開幕戦をホームで迎えます。大事な初戦に向けて、チームは順調な仕上がりを見せています。 【写真を見る】大分トリニータ “仕切り直し”開幕戦へ新主将・榊原と絶好調キムが好調アピール15日にJ3・北九州と対戦 新キャプテン榊原彗悟「プレーで示す」 2月8日に予定されていた開幕戦が雪のため順延に。トリニー