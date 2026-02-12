深刻な血液不足が叫ばれるなか、特に大きな課題となっているのが若者の「献血離れ」です。50代以上の献血者がこの30年で倍増する一方、若い世代は激減しています。なぜ、若者は献血から足が遠のいているのでしょうか。 【写真を見る】血液不足の危機若者の「献血離れ」はなぜ起きたのか？30年で激減した『最初の一歩』と消えゆく学校献血 善意の現場を支えるのは「シニア層」 大分市にある県内唯一の献血ルーム。平日で