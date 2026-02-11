視聴者は高梨沙羅のインタビューを待っていたが…（ロイター）東スポWEB

ジャンプ混合団体で日本が銅メダル獲得も…TBSの中継に不満の声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体で、日本が銅メダルを獲得した
  • 高梨沙羅はインタビューで「日本チームの皆さんのおかげ」などと告白
  • だが競技を中継していたTBSではこの模様は放送されず、視聴者からは不満も
ミラノ・コルティナ五輪

