石原プロモーション制作の刑事ドラマ『代表取締役刑事』が、2月14日よりCSホームドラマチャンネルで放送されることが決定した。 参考：時代を経ても変わらないタカ＆ユージのカッコよさ『あぶない刑事』約40年の歩みを振り返る 1990年から1991年にかけて放送された本作は、石原プロモーションのテレビ初作品『大都会-闘いの日々-』への回帰を目指して制作されたヒューマン路線の刑事ドラマ