石原プロモーション制作の刑事ドラマ『代表取締役刑事』が、2月14日よりCSホームドラマチャンネルで放送されることが決定した。

参考：時代を経ても変わらないタカ＆ユージのカッコよさ 『あぶない刑事』約40年の歩みを振り返る

1990年から1991年にかけて放送された本作は、石原プロモーションのテレビ初作品『大都会-闘いの日々-』への回帰を目指して制作されたヒューマン路線の刑事ドラマ。東京の下町・辰巳署を舞台に、個性あふれる優しい刑事たちが様々な事件に立ち向かう姿を描く。タイトルには、「社会において市民を守る刑事は、企業で社員を守る代表取締役と同じ」という意味が込められている。

主演の舘ひろしが演じるのは、辰巳署刑事防犯課の係長・兵頭真。その上司である課長・橘謙司を渡哲也が演じた。そのほか、川野太郎、谷川竜、市川翔子、木之原賀子、池田政典、高松英郎、安部譲二、秋山武史、荒井玉青らがキャストに名を連ねている。

物語は、橘（渡哲也）が課長を務める刑事防犯課で、捜査係長の兵頭（舘ひろし）を筆頭に、心優しき刑事たちが日々事件の捜査に当たる様子が描かれる。

（文＝リアルサウンド編集部）