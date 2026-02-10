Âè1²ó¡Ú¡ÖSwitch2¡×ÇúÇä¤ì¤â¡ÖÇ¤Å·Æ²³ô¡×¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç¡Ö40¡óÄ¶¡×ÂçË½Íî¤Î¥Ê¥¾¡Ä¡ÈÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤Ç¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤Ï½ªßá¤ò·Þ¤¨¤ë¡É¤ÏËÜÅö¤«¡Û¤«¤é¤ÎÂ³¤­¨¡¨¡¡£Ç¤Å·Æ²¤Î³ô²Á¤¬²¼Íî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î1Ëü4795±ß¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤ò²á¤®¤ë¤È²¼Íî¤Î·¹¸þ¤ò¶¯¤á¡¢2·î9Æü¸á¸å12»þ¤¹¤®¤Ç8646±ß¡£²¼ÍîÎ¨¤Ï41¡¦6¡ó¤À¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈý¤ò¤·¤«¤á¤Æº¤ÏÇ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡Ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÇµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤·