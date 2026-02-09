2026年度の県内の公立高校一般選抜入試の募集人員が、2月9日に発表されました。全日制は、2025年より62人多い4164人です。公立高校の一般選抜は38校で行われます。募集人員は、全日制が32校で2025年より62人多い4164人、定時制が6校で2025年と同じ210人です。学科別では多い順に、いずれも普通科で城東251人、徳島市立248人、鳴門236人などとなっています。また、今回から、学区外からの合格者上限数が一部引き上げられます。一般