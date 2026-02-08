「阪神春季キャンプ」（７日、宜野座）ドラフト５位ルーキーの能登がシート打撃に登板。打者５人をパーフェクトに抑えた。終了後には１軍関係者に次々と頭を下げてあいさつ。マウンド上の姿勢とは一変したギャップにファンの注目が集まった。力強いストレートを低めに集め、縦割れの大きなカーブを駆使した右腕。１軍でも実績がある高寺を投飛に打ち取るなど、打者５人に対し完璧な投球を見せた。途中ではベテラン・伏見のサ