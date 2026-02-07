お笑い芸人のやす子が７日、都内で自著「靴下はいつもあべこべはい〜」の発売記念イベントを開催し、「人生で本を出せると思わなくて、こんな発売イベントができると思わなかった」としみじみ語った。発売部数の目標を問われると、おなじみのフレーズ「はい〜」にちなんで「８１００万部売りたいです！」と声を張り上げた。イベントでは、自身に対するＳＮＳでの発言により活動を休止していたタレントのフワちゃんが昨年末に