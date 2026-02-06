SNSの総フォロワー数40万人超え、時短レシピで人気を集める爆速レシピクリエイター・およねさん（@oyone.gram）。そんなおよねさんが考案したのが、フライパンひとつで手軽につくれるごちそうレシピです。「手間をかけずとも、ちゃんと“ごほうび感”のある一品をつくりたい」という思いから生まれたのだそう。今回は、フライパンでつくる「ローストビーフ」のレシピを詳しく教えてもらいました。特別な日につくりたい、ワンパンで