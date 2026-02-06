紀藤氏が振り返る楽天移籍「なかなか勝てなかった」2005年シーズン限りで紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は現役を引退した。プロ22年目、創設1年目の楽天でのプレーが最後になった。現役ラストイヤーは0勝5敗。「当時は楽天もメンバー的になかなか勝てなかったですからねぇ……」。開幕前の3月にインフルエンザにかかって出遅れたのも響いたという。「その後も帯状疱疹とか出て、これは無理だなって感じでした」と