ファーストフードチェーン「ケンタッキーフライドチキン」（以下：KFC）は、2026年2月12日（木）から3月10日（火）までの期間限定で「春のチキン祭りパック」を販売する。※文中価格は税込表記【写真】190円割引に…「春のチキン祭りパック」購入者のみの特典がこちら「春のチキン祭りパック」は、KFCを代表する2つの定番チキン、「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入った、食べ応え抜群のパック。創業