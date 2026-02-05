【KFC】単品購入より“600円”安い「春のチキン祭りパック」登場　特典で対象5品も割引に

ファーストフードチェーン「ケンタッキーフライドチキン」（以下：KFC）は、2026年2月12日（木）から3月10日（火）までの期間限定で「春のチキン祭りパック」を販売する。※文中価格は税込表記

【写真】190円割引に…「春のチキン祭りパック」購入者のみの特典がこちら

「春のチキン祭りパック」は、KFCを代表する2つの定番チキン、「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入った、食べ応え抜群のパック。

創業者カーネル・サンダースが10年の歳月をかけて完成させた11種類のハーブ＆スパイスを使用した「オリジナルチキン」。KFC専用の圧力釜で高温調理することで、外は香ばしく、中はジューシーな味わいに仕上げている。「カーネルクリスピー」は、にんにく醤油で味付けした鶏むね肉を特製衣で包み、サクサクとした軽快な食感が特長の一品。

2種類のチキンを6ピース詰め合わせた「春のチキン祭りパック」は、通常価格（単品積上げ価格）と比べて600円も安い。さらに、「春のチキン祭りパック」を購入すると、特典も用意。「ポテト(S)」、「ビスケット」、「カーネルクリスピー」、「チョコパイ」、「コールスロー(S)」が、通常価格（単品積上げ価格）より190円も安くなる（各2個390円で販売）。

〈商品概要〉

※価格は税込

■商品名

「春のチキン祭りパック」…1,200円(単品積上げ価格1,800円)

〔オリジナルチキン3ピース、カーネルクリスピー3ピース〕

■販売期間

2026年2月12日(木)〜3月10日(火)

■販売店舗

全国のKFC店舗

※一部店舗では取り扱いがない

※デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある

【写真】190円割引に…「春のチキン祭りパック」購入者のみの特典がこちら

■追加で“おトク”(各2個390円)

「春のチキン祭りパック」を購入すると、「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー(S)」2個が、それぞれ390円で何個でも購入できる。