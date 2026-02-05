【イタリア・ミラノ４日発】日本スポーツ振興センター（ＪＳＣ）は４日、ミラノ・コルティナ五輪の日本選手団のサポート拠点を報道陣に公開した。選手村から車で約５分の好立地にある約３５０平方メートルのクッキングスタジオを改装。食事、休息、トレーニングの３点を軸とした環境を整えた。選手村では日本食が提供されていないが、栄養バランスの優れた魚や野菜を使った料理を数多く用意。休息面ではボイラーを持ち込むことで