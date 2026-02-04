ペットロスで「仕事休まない」が7割超。アイペット損保が1000名調査で実態解明 犬・猫を亡くした経験をお持ちで会社に勤める飼育者1000人に聞いた「ペットロスが仕事に与える影響調査」の結果が2月4日に発表されました。本調査によると、ペットを「家族」と捉える人が約6割に達する一方、忌引などで仕事を休まなかった人が73.0%に上ることが判明。さらに「パフォーマンスが下がった」と感じる人も68.5%おり、職場での理解