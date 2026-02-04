仕事も家事も忙しいと、毎日の料理が負担になりますよね。献立を考えるだけで疲れてしまう…40代・2児の母で整理収納アドバイザー1級・ESSEフレンズエディターの森川とろろさんも同じ悩みを抱えていました。そんななかで役立ったのが「減らす・置き替える」工夫でした。ここでは、料理の負担が軽くなった3つのアイデアを紹介します。1：買い物ついでに「まとめて下ごしらえ」夕方、疲れきった体で「今から料理…？」と思うと一気に