生成AIでクレイアニメ風の画像に変換した様子 アドビは2月3日（火）、Adobe Fireflyの生成AIを無制限で利用できる期間限定キャンペーンを開始した。対象のFireflyプランに加入しており、3月16日（月）までに登録したユーザーに対して提供する。 Adobe Fireflyアプリ上で、最大2K解像度までの画像および動画生成が無制限で利用できるようになるという。Adobe Firefly Web版、共同作業用のAdobe Fireflyボ&