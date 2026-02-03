ショートトラック男子の宮田将吾スピードスケート・ショートトラックの宮田将吾の肉体強化を支えたのは、プロ野球阪神で15年間トレーナーを務めた経歴を持つ権田康徳さんだ。今季ワールドツアー第2戦で1500m2位に入った日本のエースに「全力で世界に立ち向かってほしい」と期待を込める。大学時代に米国で学び、2007年から阪神のトレーナーとして金本知憲、赤星憲広らをサポート。退団後の22年から兵庫県芦屋市にジムを開設し