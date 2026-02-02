せいろでつくる、味も見た目もインパクト大な「シイタケシューマイ」をご紹介。教えてくれるのは、初心者でもつくりやすいせいろレシピを数多く投稿し、インスタグラムのフォロワー数24.5万人超えのりよ子さん。シイタケに肉ダネをのせて蒸すだけなので、包む作業は不要。ポリ袋を使えば手も汚れず簡単です。無駄な手間を省いてくれる「せいろおかず」つくるものによっては、洗い物を最小限にしてくれる「せいろ」。【写真】タネは