沖縄・宜野湾市でのDeNAキャンプ初日プロ野球12球団の春季キャンプは1日から各地でスタート。球春到来に沸き立っている。沖縄・宜野湾市でキャンプを行うDeNAには“超大物”が来場。フィールドから熱い視線を送っていた。白のロングシャツにチェックのスカートを合わせ、練習を熱心に観察している人物がいた。DeNAの南場智子オーナーだ。コーチやスタッフと会話を交わし、選手たちの動きを噛み締めるように見ていた。2015年