沖縄・宜野湾市でのDeNAキャンプ初日

プロ野球12球団の春季キャンプは1日から各地でスタート。球春到来に沸き立っている。沖縄・宜野湾市でキャンプを行うDeNAには“超大物”が来場。フィールドから熱い視線を送っていた。

白のロングシャツにチェックのスカートを合わせ、練習を熱心に観察している人物がいた。DeNAの南場智子オーナーだ。コーチやスタッフと会話を交わし、選手たちの動きを噛み締めるように見ていた。

2015年にプロ野球初の女性オーナーに就任。数々の改革を行い、DeNAは球界屈指の人気球団となった。2024年には日本一も達成。チーム愛溢れるオーナーとしてファンの人気も抜群に高く、この日のキャンプで姿が発見されると「監督と同じレベルで視察とか凄すぎ」「こんな距離で練習見てくれるオーナー他におらん」「熱いオーナー好き」「存在感パネェ」「南場ママ大好き」など、SNS上も拍手喝采だった。

近年は安定してAクラス入りしているDeNA。2024年はリーグ3位から日本一になったものの、ペナント制覇は27年間遠ざかっている。相川亮二新監督のもと、悲願のリーグ制覇を目指す。（Full-Count編集部）